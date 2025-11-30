- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
7 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (22.22%)
En iyi işlem:
4.25 USD
En kötü işlem:
-0.60 USD
Brüt kâr:
11.13 USD (1 166 pips)
Brüt zarar:
-0.80 USD (64 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.18 USD (2)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
17.22
Alış işlemleri:
5 (55.56%)
Satış işlemleri:
4 (44.44%)
Kâr faktörü:
13.91
Beklenen getiri:
1.15 USD
Ortalama kâr:
1.59 USD
Ortalama zarar:
-0.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.60 USD (1)
Aylık büyüme:
103.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.60 USD (3.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
EURUSD
9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
EURUSD
10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
EURUSD
1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.25 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OverflowingFinCapital-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 22
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 18
|
Pepperstone-Demo02
|0.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|0.47 × 19
|
BlackBullMarkets-Live
|0.75 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.84 × 174
|
Pepperstone-Edge12
|1.00 × 3
|
ICMarketsEU-Live17
|1.20 × 5
|
Exness-Real18
|1.33 × 3
|
Pepperstone-Edge03
|1.89 × 122
|
ICMarkets-Live07
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|2.45 × 197
|
ICMarketsEU-Live18
|3.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|3.22 × 27
|
Pepperstone-Edge05
|3.90 × 10
|
Axi-US12-Live
|4.00 × 1
Warning!!!
Compounding balance.
