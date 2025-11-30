SinyallerBölümler
Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro

MACROFXALAVANCADO

Tiago Felipe Dos Santos Ribeiro
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
185
Kârla kapanan işlemler:
130 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (29.73%)
En iyi işlem:
3 430.00 USD
En kötü işlem:
-3 220.00 USD
Brüt kâr:
55 782.83 USD (448 005 pips)
Brüt zarar:
-27 867.72 USD (16 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (6 721.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 955.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
146 (78.92%)
Satış işlemleri:
39 (21.08%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
150.89 USD
Ortalama kâr:
429.10 USD
Ortalama zarar:
-506.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-818.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 290.00 USD (2)
Aylık büyüme:
67.32%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 621.00 USD
Maksimum:
11 258.00 USD (76.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 165
EURUSD 13
GBPAUD 3
SPX500 1
CHFJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 28K
EURUSD 231
GBPAUD 874
SPX500 1.7K
CHFJPY -1.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 19K
EURUSD 227
GBPAUD 1.4K
SPX500 1.7K
CHFJPY -243
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 430.00 USD
En kötü işlem: -3 220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 721.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -818.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
13.83 × 35
2025.11.30 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
