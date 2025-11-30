- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
185
Kârla kapanan işlemler:
130 (70.27%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (29.73%)
En iyi işlem:
3 430.00 USD
En kötü işlem:
-3 220.00 USD
Brüt kâr:
55 782.83 USD (448 005 pips)
Brüt zarar:
-27 867.72 USD (16 799 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (6 721.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 955.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
146 (78.92%)
Satış işlemleri:
39 (21.08%)
Kâr faktörü:
2.00
Beklenen getiri:
150.89 USD
Ortalama kâr:
429.10 USD
Ortalama zarar:
-506.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-818.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 290.00 USD (2)
Aylık büyüme:
67.32%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 621.00 USD
Maksimum:
11 258.00 USD (76.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|EURUSD
|13
|GBPAUD
|3
|SPX500
|1
|CHFJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28K
|EURUSD
|231
|GBPAUD
|874
|SPX500
|1.7K
|CHFJPY
|-1.6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|EURUSD
|227
|GBPAUD
|1.4K
|SPX500
|1.7K
|CHFJPY
|-243
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 430.00 USD
En kötü işlem: -3 220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 721.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -818.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InfinoxLimited-MT5Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok