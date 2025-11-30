- Büyüme
İşlemler:
28
Kârla kapanan işlemler:
20 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (28.57%)
En iyi işlem:
8.05 USD
En kötü işlem:
-4.50 USD
Brüt kâr:
41.37 USD (4 128 pips)
Brüt zarar:
-15.06 USD (1 502 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (18.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.05 USD (10)
Sharpe oranı:
0.40
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
3.33
Alış işlemleri:
21 (75.00%)
Satış işlemleri:
7 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
0.94 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-1.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.91 USD (3)
Aylık büyüme:
52.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7.91 USD (12.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|26
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.05 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
