İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
8 (61.53%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (38.46%)
En iyi işlem:
6.00 USD
En kötü işlem:
-6.00 USD
Brüt kâr:
21.00 USD (135 999 pips)
Brüt zarar:
-12.00 USD (55 999 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (12.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.00 USD (5)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
34.34%
Maks. mevduat yükü:
2.21%
En son işlem:
47 dakika önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
3 (23.08%)
Satış işlemleri:
10 (76.92%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-4.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.00 USD (1)
Aylık büyüme:
4.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
6.00 USD (2.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.93% (6.00 USD)
Varlığa göre:
0.63% (1.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|XAUUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|9
|XAUUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|80K
|XAUUSD
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.00 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
