- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
63
Kârla kapanan işlemler:
49 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (22.22%)
En iyi işlem:
8.92 USD
En kötü işlem:
-2.35 USD
Brüt kâr:
58.77 USD (5 489 pips)
Brüt zarar:
-12.71 USD (1 496 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (13.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.86 USD (17)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
76.90%
Maks. mevduat yükü:
1.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
66
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.82
Alış işlemleri:
41 (65.08%)
Satış işlemleri:
22 (34.92%)
Kâr faktörü:
4.62
Beklenen getiri:
0.73 USD
Ortalama kâr:
1.20 USD
Ortalama zarar:
-0.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.89 USD (4)
Aylık büyüme:
2.30%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5.89 USD (0.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.29% (5.89 USD)
Varlığa göre:
2.36% (47.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|GBPAUD
|8
|USDJPY
|7
|NZDJPY
|7
|AUDNZD
|6
|EURAUD
|3
|CHFJPY
|3
|CADJPY
|3
|AUDUSD
|3
|GBPNZD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|2
|AUDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|GBPAUD
|7
|USDJPY
|3
|NZDJPY
|8
|AUDNZD
|4
|EURAUD
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|AUDUSD
|3
|GBPNZD
|1
|AUDCHF
|2
|AUDJPY
|1
|AUDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|EURNZD
|1
|EURCAD
|1
|EURGBP
|-2
|EURJPY
|1
|GBPCAD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|788
|GBPAUD
|-144
|USDJPY
|566
|NZDJPY
|303
|AUDNZD
|206
|EURAUD
|298
|CHFJPY
|299
|CADJPY
|309
|AUDUSD
|310
|GBPNZD
|200
|AUDCHF
|129
|AUDJPY
|202
|AUDCAD
|203
|NZDUSD
|100
|EURNZD
|100
|EURCAD
|100
|EURGBP
|-175
|EURJPY
|100
|GBPCAD
|99
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.92 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +13.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
PTMillennium-Real Accounts 2 Server
|0.00 × 2
ICMCapital-Real
|0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 9
RistonCapital-Real
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
FXCC1-Live
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
ConvergenceHKGroup-Live
|0.00 × 1
AxiTrader-US07-Live
|0.00 × 2
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 1
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
GDMFX-Live
|0.00 × 4
Exness-Real18
|0.00 × 8
Exness-Real2
|0.00 × 1
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
JFD-Live02
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
63
77%
77%
4.62
0.73
USD
USD
2%
1:500