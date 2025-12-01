- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
71 (91.02%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (8.97%)
En iyi işlem:
7.41 USD
En kötü işlem:
-9.17 USD
Brüt kâr:
134.42 USD (471 717 pips)
Brüt zarar:
-51.04 USD (201 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (55.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.00 USD (28)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.42%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
4.49
Alış işlemleri:
35 (44.87%)
Satış işlemleri:
43 (55.13%)
Kâr faktörü:
2.63
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-7.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.25 USD (3)
Aylık büyüme:
56.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
18.57 USD (7.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.42% (18.46 USD)
Varlığa göre:
5.55% (12.42 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|BTCUSD
|24
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|58
|BTCUSD
|18
|GBPUSD
|7
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|61K
|BTCUSD
|209K
|GBPUSD
|351
|GBPJPY
|161
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.41 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +55.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
AdmiralMarkets-Live
|1.00 × 5
|
Exness-MT5Real8
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 895
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
Exness-MT5Real6
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.52 × 624
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
invest small ,take profit big
İnceleme yok
