İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
2.62 USD
En kötü işlem:
-0.10 USD
Brüt kâr:
7.31 USD (7 311 pips)
Brüt zarar:
-0.10 USD (101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (5.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.86 USD (4)
Sharpe oranı:
1.45
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.25%
En son işlem:
30 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
72.10
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
73.10
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
1.46 USD
Ortalama zarar:
-0.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.10 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.10 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSDm
|7
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSDm
|7.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.62 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
https://www.mql5.com/en/market/product/156318
Using the default settings
