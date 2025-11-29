SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TUBARAO E SARDINHAS SCALPER M1
Neilton Souza Silva

TUBARAO E SARDINHAS SCALPER M1

Neilton Souza Silva
0 inceleme
52 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
427
Kârla kapanan işlemler:
321 (75.17%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (24.82%)
En iyi işlem:
15.75 USD
En kötü işlem:
-47.65 USD
Brüt kâr:
388.95 USD (44 786 pips)
Brüt zarar:
-399.73 USD (41 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (55.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.76 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
281 (65.81%)
Satış işlemleri:
146 (34.19%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
1.21 USD
Ortalama zarar:
-3.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.65 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.20 USD
Maksimum:
108.14 USD (94.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 251
.USTECHCash 28
EURCHF 13
EURJPY 11
CADCHF 10
USDCHF 9
GBPCHF 8
EURCAD 8
AUDNZD 7
NZDCHF 7
CHFJPY 6
NZDUSD 6
GBPJPY 6
NZDJPY 6
EURUSD 5
GBPUSD 5
GBPAUD 5
GBPNZD 5
USDCAD 4
AUDUSD 4
USDJPY 4
GBPCAD 3
AUDCHF 3
AUDJPY 3
NZDCAD 3
CADJPY 2
EURAUD 2
EURGBP 2
.DE40Cash 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 19
.USTECHCash 0
EURCHF 8
EURJPY -6
CADCHF -1
USDCHF -28
GBPCHF 5
EURCAD 2
AUDNZD -1
NZDCHF 1
CHFJPY -5
NZDUSD 4
GBPJPY 3
NZDJPY 3
EURUSD 4
GBPUSD -3
GBPAUD -2
GBPNZD 5
USDCAD -4
AUDUSD -1
USDJPY 1
GBPCAD -14
AUDCHF 1
AUDJPY -1
NZDCAD 3
CADJPY 1
EURAUD -2
EURGBP -1
.DE40Cash 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.7K
.USTECHCash 36
EURCHF 737
EURJPY -803
CADCHF -89
USDCHF -2.5K
GBPCHF 470
EURCAD 303
AUDNZD -137
NZDCHF 140
CHFJPY -711
NZDUSD 361
GBPJPY 487
NZDJPY 512
EURUSD 427
GBPUSD -275
GBPAUD -237
GBPNZD 890
USDCAD -577
AUDUSD -41
USDJPY 129
GBPCAD -1.9K
AUDCHF 71
AUDJPY -198
NZDCAD 510
CADJPY 147
EURAUD -242
EURGBP -94
.DE40Cash -114
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.75 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +55.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 6
Exness-Real3
0.00 × 2
Just2Trade-Real
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.07 × 54
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
VTMarkets-Live 3
0.21 × 187
TMGM.TradeMax-Live8
0.28 × 18
Tickmill-Live10
0.33 × 95
ThreeTrader-Live
0.33 × 36
ICMarketsSC-Live07
0.33 × 57
VantageFXInternational-Live 7
0.35 × 26
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
TitanFX-01
0.44 × 16
TMGM.TradeMax-Live3
0.45 × 108
Tickmill-Live08
0.45 × 22
DooPrime-Live 2
0.50 × 10
GoMarkets-Real 1
0.50 × 552
TradersGlobalGroup-Live 2
0.52 × 312
ICMarketsSC-Live24
0.55 × 182
ICMarketsSC-Live06
0.57 × 306
BlackBullMarkets-Live
0.58 × 74
154 daha fazla...
