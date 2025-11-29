- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
427
Kârla kapanan işlemler:
321 (75.17%)
Zararla kapanan işlemler:
106 (24.82%)
En iyi işlem:
15.75 USD
En kötü işlem:
-47.65 USD
Brüt kâr:
388.95 USD (44 786 pips)
Brüt zarar:
-399.73 USD (41 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (55.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
55.76 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
281 (65.81%)
Satış işlemleri:
146 (34.19%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
1.21 USD
Ortalama zarar:
-3.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-16.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.65 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.20 USD
Maksimum:
108.14 USD (94.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|251
|.USTECHCash
|28
|EURCHF
|13
|EURJPY
|11
|CADCHF
|10
|USDCHF
|9
|GBPCHF
|8
|EURCAD
|8
|AUDNZD
|7
|NZDCHF
|7
|CHFJPY
|6
|NZDUSD
|6
|GBPJPY
|6
|NZDJPY
|6
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|5
|GBPAUD
|5
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|4
|AUDUSD
|4
|USDJPY
|4
|GBPCAD
|3
|AUDCHF
|3
|AUDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|.DE40Cash
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|19
|.USTECHCash
|0
|EURCHF
|8
|EURJPY
|-6
|CADCHF
|-1
|USDCHF
|-28
|GBPCHF
|5
|EURCAD
|2
|AUDNZD
|-1
|NZDCHF
|1
|CHFJPY
|-5
|NZDUSD
|4
|GBPJPY
|3
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|4
|GBPUSD
|-3
|GBPAUD
|-2
|GBPNZD
|5
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-1
|USDJPY
|1
|GBPCAD
|-14
|AUDCHF
|1
|AUDJPY
|-1
|NZDCAD
|3
|CADJPY
|1
|EURAUD
|-2
|EURGBP
|-1
|.DE40Cash
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.7K
|.USTECHCash
|36
|EURCHF
|737
|EURJPY
|-803
|CADCHF
|-89
|USDCHF
|-2.5K
|GBPCHF
|470
|EURCAD
|303
|AUDNZD
|-137
|NZDCHF
|140
|CHFJPY
|-711
|NZDUSD
|361
|GBPJPY
|487
|NZDJPY
|512
|EURUSD
|427
|GBPUSD
|-275
|GBPAUD
|-237
|GBPNZD
|890
|USDCAD
|-577
|AUDUSD
|-41
|USDJPY
|129
|GBPCAD
|-1.9K
|AUDCHF
|71
|AUDJPY
|-198
|NZDCAD
|510
|CADJPY
|147
|EURAUD
|-242
|EURGBP
|-94
|.DE40Cash
|-114
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.75 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +55.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 6
|
Exness-Real3
|0.00 × 2
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
Exness-Real6
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.07 × 54
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
VTMarkets-Live 3
|0.21 × 187
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.28 × 18
|
Tickmill-Live10
|0.33 × 95
|
ThreeTrader-Live
|0.33 × 36
|
ICMarketsSC-Live07
|0.33 × 57
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.35 × 26
|
ICMarketsSC-Live08
|0.40 × 10
|
TitanFX-01
|0.44 × 16
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.45 × 108
|
Tickmill-Live08
|0.45 × 22
|
DooPrime-Live 2
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Real 1
|0.50 × 552
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.52 × 312
|
ICMarketsSC-Live24
|0.55 × 182
|
ICMarketsSC-Live06
|0.57 × 306
|
BlackBullMarkets-Live
|0.58 × 74
İnceleme yok