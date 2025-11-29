SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Initial Q
Iman Taufik

Initial Q

Iman Taufik
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
En iyi işlem:
40.85 USD
En kötü işlem:
-21.09 USD
Brüt kâr:
212.02 USD (20 629 pips)
Brüt zarar:
-265.30 USD (24 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (79.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.08 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
35.34 USD
Ortalama zarar:
-18.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-143.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.22 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132.36 USD
Maksimum:
172.76 USD (31.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
GBPJPY 2
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -44
GBPJPY -4
NZDUSD -5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -4.1K
GBPJPY 0
NZDUSD -94
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.85 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +79.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 3
SFM-Demo
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 2
FXOpen-Real2
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
257 daha fazla...
Now Or Never , Change Your Life
İnceleme yok
2025.11.29 14:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.29 13:46
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.29 13:46
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.29 13:46
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
