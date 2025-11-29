Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live6 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 2 NAS-Real 0.00 × 3 SFM-Demo 0.00 × 4 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 PriceMarkets-Live 0.00 × 4 ADSS-Demo 0.00 × 2 FXOpen-Real2 0.00 × 1 Youtradefx-Real 0.00 × 4 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 GO4X-Live 0.00 × 1 QTrade-Server 0.00 × 1 FXNet-Real 0.00 × 1 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 XMTrading-Real 12 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 257 daha fazla...