- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
6 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (70.00%)
En iyi işlem:
40.85 USD
En kötü işlem:
-21.09 USD
Brüt kâr:
212.02 USD (20 629 pips)
Brüt zarar:
-265.30 USD (24 803 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (79.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.08 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.31
Alış işlemleri:
11 (55.00%)
Satış işlemleri:
9 (45.00%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
35.34 USD
Ortalama zarar:
-18.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-143.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-143.22 USD (8)
Aylık büyüme:
-10.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
132.36 USD
Maksimum:
172.76 USD (31.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|GBPJPY
|2
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-44
|GBPJPY
|-4
|NZDUSD
|-5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|GBPJPY
|0
|NZDUSD
|-94
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.85 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +79.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -143.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 3
|
SFM-Demo
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 2
|
FXOpen-Real2
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
İnceleme yok