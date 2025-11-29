SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Nexx EURUSD
Tommy Sumsawat

Nexx EURUSD

Tommy Sumsawat
0 inceleme
26 hafta
0 / 0 USD
0%
Neex-Live 1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
521
Kârla kapanan işlemler:
362 (69.48%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (30.52%)
En iyi işlem:
46.06 USD
En kötü işlem:
-138.74 USD
Brüt kâr:
1 252.82 USD (87 511 pips)
Brüt zarar:
-1 193.34 USD (102 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (97.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
289 (55.47%)
Satış işlemleri:
232 (44.53%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-273.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.15 USD (4)
Aylık büyüme:
11.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
335.62 USD
Maksimum:
519.96 USD (169.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 420
XAUUSD 101
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 180
XAUUSD -120
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.2K
XAUUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.06 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +97.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -273.45 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
8.75 × 800
