İşlemler:
521
Kârla kapanan işlemler:
362 (69.48%)
Zararla kapanan işlemler:
159 (30.52%)
En iyi işlem:
46.06 USD
En kötü işlem:
-138.74 USD
Brüt kâr:
1 252.82 USD (87 511 pips)
Brüt zarar:
-1 193.34 USD (102 329 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (97.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.60 USD (14)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
289 (55.47%)
Satış işlemleri:
232 (44.53%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
3.46 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-273.45 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.15 USD (4)
Aylık büyüme:
11.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
335.62 USD
Maksimum:
519.96 USD (169.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|420
|XAUUSD
|101
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|180
|XAUUSD
|-120
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.2K
|XAUUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.06 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +97.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -273.45 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
