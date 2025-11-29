- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
312 (60.11%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (39.88%)
En iyi işlem:
82.20 USD
En kötü işlem:
-144.95 USD
Brüt kâr:
2 023.70 USD (613 422 pips)
Brüt zarar:
-2 325.69 USD (382 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (136.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
73 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
298 (57.42%)
Satış işlemleri:
221 (42.58%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
6.49 USD
Ortalama zarar:
-11.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-165.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-495.37 USD (13)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
755.79 USD
Maksimum:
766.82 USD (1562.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|430
|BTCUSD
|76
|GBPUSD
|13
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-533
|BTCUSD
|154
|GBPUSD
|76
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-7.1K
|BTCUSD
|238K
|GBPUSD
|503
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +82.20 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +136.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.18 × 22
|
XMGlobal-Real 35
|0.46 × 56
|
InstaForex-USA2.com
|0.67 × 9
|
XMGlobal-Real 21
|0.74 × 1971
|
XMGlobal-Real 18
|0.82 × 975
|
RSGFinance-Live
|0.92 × 333
|
XMGlobal-Real 17
|1.09 × 45
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
|2.00 × 1
|
RoboForex-Pro-3
|2.61 × 273
|
Alpari-Pro.ECN
|2.69 × 16
|
RoboForex-ProCent
|6.95 × 58
İnceleme yok