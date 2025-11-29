SinyallerBölümler
Turtleternal77
Turtleternal77

Mohammad Guntur
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 26
1:15
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
519
Kârla kapanan işlemler:
312 (60.11%)
Zararla kapanan işlemler:
207 (39.88%)
En iyi işlem:
82.20 USD
En kötü işlem:
-144.95 USD
Brüt kâr:
2 023.70 USD (613 422 pips)
Brüt zarar:
-2 325.69 USD (382 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (136.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.75 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
73 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
28 dakika
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
298 (57.42%)
Satış işlemleri:
221 (42.58%)
Kâr faktörü:
0.87
Beklenen getiri:
-0.58 USD
Ortalama kâr:
6.49 USD
Ortalama zarar:
-11.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-165.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-495.37 USD (13)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
755.79 USD
Maksimum:
766.82 USD (1562.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 430
BTCUSD 76
GBPUSD 13
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -533
BTCUSD 154
GBPUSD 76
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -7.1K
BTCUSD 238K
GBPUSD 503
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +82.20 USD
En kötü işlem: -145 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +136.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -165.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08
0.00 × 2
InstaForex-Singapore.com
0.00 × 2
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.18 × 22
XMGlobal-Real 35
0.46 × 56
InstaForex-USA2.com
0.67 × 9
XMGlobal-Real 21
0.74 × 1971
XMGlobal-Real 18
0.82 × 975
RSGFinance-Live
0.92 × 333
XMGlobal-Real 17
1.09 × 45
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2
2.00 × 1
RoboForex-Pro-3
2.61 × 273
Alpari-Pro.ECN
2.69 × 16
RoboForex-ProCent
6.95 × 58
İnceleme yok
2025.11.29 13:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 73 days
