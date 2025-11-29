Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live08 0.00 × 2 InstaForex-Singapore.com 0.00 × 2 XMGlobal-Real 26 0.00 × 1 XMGlobal-Real 8 0.18 × 22 XMGlobal-Real 35 0.46 × 56 InstaForex-USA2.com 0.67 × 9 XMGlobal-Real 21 0.74 × 1971 XMGlobal-Real 18 0.82 × 975 RSGFinance-Live 0.92 × 333 XMGlobal-Real 17 1.09 × 45 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 2 2.00 × 1 RoboForex-Pro-3 2.61 × 273 Alpari-Pro.ECN 2.69 × 16 RoboForex-ProCent 6.95 × 58