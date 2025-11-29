- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
17 (77.27%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (22.73%)
En iyi işlem:
13.50 USD
En kötü işlem:
-12.33 USD
Brüt kâr:
135.33 USD (4 501 pips)
Brüt zarar:
-60.03 USD (1 998 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (135.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.33 USD (17)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
24 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
17 (77.27%)
Satış işlemleri:
5 (22.73%)
Kâr faktörü:
2.25
Beklenen getiri:
3.42 USD
Ortalama kâr:
7.96 USD
Ortalama zarar:
-12.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-60.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.03 USD (5)
Aylık büyüme:
2.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
60.03 USD
Maksimum:
60.03 USD (1.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.50 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +135.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.40 × 53
|
OctaFX-Real
|0.40 × 25
|
Exness-MT5Real5
|0.77 × 98
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|1.25 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.29 × 7
|
Exness-MT5Real6
|1.84 × 186
|
OctaFX-Real2
|2.01 × 161
|
Swissquote-Server
|2.80 × 5
|
VantageInternational-Live 4
|2.85 × 151
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.50 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|3.95 × 104
|
XMGlobal-MT5 4
|6.09 × 43
|
Weltrade-Real
|7.01 × 97
|
RoboForex-Pro
|8.54 × 140
|
XMGlobal-MT5 13
|8.91 × 11
|
HFMarketsGlobal-Live1
|9.89 × 9
|
XM.COM-MT5
|11.18 × 56
|
FBS-Real
|12.75 × 4
