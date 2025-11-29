- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
20
Kârla kapanan işlemler:
13 (65.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (35.00%)
En iyi işlem:
8.37 USD
En kötü işlem:
-3.70 USD
Brüt kâr:
18.61 USD (785 pips)
Brüt zarar:
-11.39 USD (1 073 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (12.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.80 USD (7)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
70.70%
Maks. mevduat yükü:
19.45%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
7 (35.00%)
Satış işlemleri:
13 (65.00%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.43 USD
Ortalama zarar:
-1.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-8.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.53 USD (4)
Aylık büyüme:
2.41%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.58 USD
Maksimum:
8.53 USD (2.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.82% (8.53 USD)
Varlığa göre:
10.07% (30.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|-288
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.37 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.15 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 1454
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
|
OctaFX-Real9
|1.74 × 19
|
LiteFinance-Classic.com
|1.79 × 122
This signal is fully automated by the EA.
High profit per week
Pair : Gbpusd
Equity : 300$ Minimum
Account Prime or ECN low spread.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
307
USD
USD
1
100%
20
65%
71%
1.63
0.36
USD
USD
10%
1:300