Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboMarketsLLC-ECN-2 0.00 × 2 FXChoice-Pro Live 0.00 × 10 Exness-Real17 0.00 × 2 RoboForex-ECN-3 0.15 × 92 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.20 × 49 Tickmill-Live08 0.53 × 36 Tickmill-Live04 0.54 × 221 AMarkets-Real 0.55 × 11 Alpari-Pro.ECN 0.80 × 10 ICMarketsSC-Live17 1.00 × 1 Exness-Real28 1.00 × 13 ICMarkets-Live16 1.00 × 1 ICMarkets-Live04 1.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live7 1.01 × 384 ICMarketsSC-Live33 1.03 × 300 ICMarketsSC-Live25 1.17 × 12 RoboForex-Prime 1.19 × 1454 ICMarketsSC-Live09 1.20 × 15 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 1.25 × 12 ICMarketsSC-Live03 1.32 × 112 TitanFX-01 1.42 × 19 AxiTrader-US07-Live 1.64 × 112 Darwinex-Live 1.73 × 138 OctaFX-Real9 1.74 × 19 LiteFinance-Classic.com 1.79 × 122 25 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya