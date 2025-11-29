- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
1 090
Kârla kapanan işlemler:
690 (63.30%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (36.70%)
En iyi işlem:
2 435.16 USD
En kötü işlem:
-3 509.76 USD
Brüt kâr:
136 410.32 USD (372 306 pips)
Brüt zarar:
-107 772.67 USD (289 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 213.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 751.34 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
634 (58.17%)
Satış işlemleri:
456 (41.83%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
26.27 USD
Ortalama kâr:
197.70 USD
Ortalama zarar:
-269.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 255.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 738.06 USD (8)
Aylık büyüme:
95.12%
Yıllık tahmin:
1 154.12%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 497.99 USD (44.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.47% (9 690.38 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|1087
|XAUUSD
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|29K
|XAUUSD
|8
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|82K
|XAUUSD
|753
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 435.16 USD
En kötü işlem: -3 510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 213.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 255.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
Tickmill-Live02
|0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
|0.27 × 33
ICMarkets-Live04
|0.28 × 454
ICMarkets-Live03
|0.33 × 15
ICMarkets-Live10
|0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
|0.42 × 26
TickmillUK-Live03
|0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
|0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
|0.73 × 130
ICMarkets-Live17
|0.81 × 27
ICMarkets-Live18
|1.14 × 7
RoboForex-ECN
|1.29 × 48
Exness-Real4
|1.50 × 20
GBEbrokers-Live
|2.00 × 2
RoboForex-Pro
|2.44 × 140
Exness-Real2
|2.46 × 105
XAUUSD, Scalping
