SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD Only
Efendy

XAUUSD Only

Efendy
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 99%
HFMarketsSV-Live Server
1:300
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 090
Kârla kapanan işlemler:
690 (63.30%)
Zararla kapanan işlemler:
400 (36.70%)
En iyi işlem:
2 435.16 USD
En kötü işlem:
-3 509.76 USD
Brüt kâr:
136 410.32 USD (372 306 pips)
Brüt zarar:
-107 772.67 USD (289 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (2 213.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10 751.34 USD (8)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
57
Ort. tutma süresi:
60 dakika
Düzelme faktörü:
2.49
Alış işlemleri:
634 (58.17%)
Satış işlemleri:
456 (41.83%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
26.27 USD
Ortalama kâr:
197.70 USD
Ortalama zarar:
-269.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 255.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 738.06 USD (8)
Aylık büyüme:
95.12%
Yıllık tahmin:
1 154.12%
Algo alım-satım:
69%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
11 497.99 USD (44.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.47% (9 690.38 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 1087
XAUUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb 29K
XAUUSD 8
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb 82K
XAUUSD 753
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 435.16 USD
En kötü işlem: -3 510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 213.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 255.05 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.24 × 185
Pepperstone-Edge04
0.27 × 33
ICMarkets-Live04
0.28 × 454
ICMarkets-Live03
0.33 × 15
ICMarkets-Live10
0.35 × 320
HFMarketsSV-Live Server 3
0.39 × 207
AdmiralMarkets-Live
0.42 × 26
TickmillUK-Live03
0.55 × 40
HFMarketsSV-Live Server
0.64 × 473
HFMarketsSV-Live Server 4
0.65 × 1664
HFMarketsSV-Live Server 5
0.66 × 1558
ICMarkets-Live06
0.73 × 130
ICMarkets-Live17
0.81 × 27
ICMarkets-Live18
1.14 × 7
RoboForex-ECN
1.29 × 48
Exness-Real4
1.50 × 20
GBEbrokers-Live
2.00 × 2
RoboForex-Pro
2.44 × 140
Exness-Real2
2.46 × 105
25 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
XAUUSD, Scalping
İnceleme yok
2025.11.29 09:35
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 3.11% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.29 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 09:35
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol