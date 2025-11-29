- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
1 (20.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (80.00%)
En iyi işlem:
10.50 USD
En kötü işlem:
-5.40 USD
Brüt kâr:
10.50 USD (35 pips)
Brüt zarar:
-8.88 USD (91 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (10.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
20 saniye
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
2 (40.00%)
Satış işlemleri:
3 (60.00%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
10.50 USD
Ortalama zarar:
-2.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.18 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.18 USD
Maksimum:
6.18 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-S
|4
|EURUSD-S
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-S
|7
|EURUSD-S
|-5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-S
|-38
|EURUSD-S
|-18
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.50 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +10.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RallyvilleMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
