Stephane Charles Raoeliarison

GoldEvolution

Stephane Charles Raoeliarison
0 inceleme
51 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 288%
FBSTradestone-Real
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
534
Kârla kapanan işlemler:
419 (78.46%)
Zararla kapanan işlemler:
115 (21.54%)
En iyi işlem:
64.80 EUR
En kötü işlem:
-174.03 EUR
Brüt kâr:
2 119.46 EUR (443 160 pips)
Brüt zarar:
-1 447.96 EUR (256 944 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (188.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
188.29 EUR (32)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
43.29%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
1.93
Alış işlemleri:
347 (64.98%)
Satış işlemleri:
187 (35.02%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
1.26 EUR
Ortalama kâr:
5.06 EUR
Ortalama zarar:
-12.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-25.65 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-347.18 EUR (3)
Aylık büyüme:
-10.57%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.77 EUR
Maksimum:
347.18 EUR (52.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
37.48% (347.18 EUR)
Varlığa göre:
26.13% (295.69 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 286
XAUAUD 199
US100 47
DE30 1
XAUEUR 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 674
XAUAUD -26
US100 118
DE30 -4
XAUEUR 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
XAUAUD 3.1K
US100 115K
DE30 -2.3K
XAUEUR 298
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.80 EUR
En kötü işlem: -174 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +188.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.65 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBSTradestone-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

We are some traders who control the risks with a regular safe strategy. 
2025.11.29 00:02
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.24% of days out of 354 days of the signal's entire lifetime.
