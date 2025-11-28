- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
14 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (26.32%)
En iyi işlem:
1.75 USD
En kötü işlem:
-1.14 USD
Brüt kâr:
12.19 USD (1 911 pips)
Brüt zarar:
-5.15 USD (547 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (3.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.20 USD (6)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
6.18
Alış işlemleri:
7 (36.84%)
Satış işlemleri:
12 (63.16%)
Kâr faktörü:
2.37
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
0.87 USD
Ortalama zarar:
-1.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-1.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.14 USD (1)
Aylık büyüme:
14.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1.14 USD (2.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|16
|AUDNZD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|1K
|AUDNZD
|336
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.75 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +3.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.04 × 71
|
ICMarketsSC-Live32
|0.31 × 49
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live33
|0.57 × 113
|
ICMarketsSC-Live10
|0.62 × 409
|
RoboForex-ECN
|0.93 × 202
|
Pepperstone-Edge07
|1.54 × 13
|
TradersWay-Live
|2.33 × 3
|
PlaceATrade-Real-4
|2.51 × 130
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|7.25 × 4
İnceleme yok