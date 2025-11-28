SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tyr AI Setup 1
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Setup 1

Nestor Alejandro Chiariello
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
0%
FXCC1-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
616
Kârla kapanan işlemler:
496 (80.51%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (19.48%)
En iyi işlem:
74.70 USD
En kötü işlem:
-199.20 USD
Brüt kâr:
1 805.61 USD (17 191 pips)
Brüt zarar:
-1 540.16 USD (12 289 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (253.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
253.27 USD (29)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
86.41%
Maks. mevduat yükü:
1.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
47 dakika
Düzelme faktörü:
0.74
Alış işlemleri:
317 (51.46%)
Satış işlemleri:
299 (48.54%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
3.64 USD
Ortalama zarar:
-12.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-290.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-290.40 USD (4)
Aylık büyüme:
71.06%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
113.27 USD
Maksimum:
357.14 USD (103.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.03% (0.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 578
GBPCHF 24
USDJPY 9
AUDCAD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 269
GBPCHF -9
USDJPY 0
AUDCAD 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.2K
GBPCHF -809
USDJPY 74
AUDCAD 416
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.70 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +253.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.40 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FXCC1-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC1-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
6.75 × 63
ICMarketsSC-Live12
10.00 × 11
Buy
https://www.mql5.com/en/market/product/125708
İnceleme yok
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.