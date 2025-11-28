SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Market Rider Funded
Sevendi Eldrige Rifki Poluan

Market Rider Funded

Sevendi Eldrige Rifki Poluan
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
0%
TGMarkets-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (54.55%)
En iyi işlem:
978.40 USD
En kötü işlem:
-281.00 USD
Brüt kâr:
4 593.02 USD (7 413 pips)
Brüt zarar:
-2 119.97 USD (6 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (556.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 026.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.97
Alış işlemleri:
14 (63.64%)
Satış işlemleri:
8 (36.36%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
112.41 USD
Ortalama kâr:
459.30 USD
Ortalama zarar:
-176.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-594.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-594.92 USD (3)
Aylık büyüme:
4.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.77 USD
Maksimum:
622.76 USD (1.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.t 16
GBPUSD.t 4
US500.t 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.t 1.1K
GBPUSD.t 1.5K
US500.t -127
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.t 1.6K
GBPUSD.t 518
US500.t -1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TGMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.28 21:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 21:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
