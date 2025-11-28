- Büyüme
İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
10 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (54.55%)
En iyi işlem:
978.40 USD
En kötü işlem:
-281.00 USD
Brüt kâr:
4 593.02 USD (7 413 pips)
Brüt zarar:
-2 119.97 USD (6 734 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (556.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 026.00 USD (2)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.97
Alış işlemleri:
14 (63.64%)
Satış işlemleri:
8 (36.36%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
112.41 USD
Ortalama kâr:
459.30 USD
Ortalama zarar:
-176.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-594.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-594.92 USD (3)
Aylık büyüme:
4.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.77 USD
Maksimum:
622.76 USD (1.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.t
|16
|GBPUSD.t
|4
|US500.t
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.t
|1.1K
|GBPUSD.t
|1.5K
|US500.t
|-127
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.t
|1.6K
|GBPUSD.t
|518
|US500.t
|-1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
En iyi işlem: +978.40 USD
En kötü işlem: -281 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +556.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -594.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TGMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
