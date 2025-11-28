- Büyüme
İşlemler:
84
Kârla kapanan işlemler:
55 (65.47%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (34.52%)
En iyi işlem:
2.85 USD
En kötü işlem:
-2.12 USD
Brüt kâr:
25.55 USD (2 524 pips)
Brüt zarar:
-9.96 USD (982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.08 USD (5)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
5.73
Alış işlemleri:
61 (72.62%)
Satış işlemleri:
23 (27.38%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
0.46 USD
Ortalama zarar:
-0.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.12 USD (1)
Aylık büyüme:
4.33%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.72 USD (0.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|84
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.85 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
