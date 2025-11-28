- Büyüme
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
27 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
166.20 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1 031.73 USD (89 860 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 031.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 031.73 USD (27)
Sharpe oranı:
1.36
Alım-satım etkinliği:
72.89%
Maks. mevduat yükü:
7.80%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
26 (96.30%)
Satış işlemleri:
1 (3.70%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
38.21 USD
Ortalama kâr:
38.21 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
6.38% (14.73 USD)
En iyi işlem: +166.20 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1 031.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
İnceleme yok
