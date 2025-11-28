SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TradePulse
Killian Nibel

TradePulse

Killian Nibel
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 2%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
8 (23.52%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (76.47%)
En iyi işlem:
27.27 EUR
En kötü işlem:
-14.63 EUR
Brüt kâr:
119.63 EUR (71 784 pips)
Brüt zarar:
-114.35 EUR (61 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (64.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
64.01 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
23 (67.65%)
Satış işlemleri:
11 (32.35%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
14.95 EUR
Ortalama zarar:
-4.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-33.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-43.71 EUR (7)
Aylık büyüme:
1.98%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.71 EUR
Maksimum:
43.71 EUR (16.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.73% (43.71 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 16
NAS100.r 13
XAUUSD+ 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -20
NAS100.r 15
XAUUSD+ 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1K
NAS100.r 8.1K
XAUUSD+ 1.5K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.27 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +64.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Strategie a faible risque mais gros gains. Ratio risque récompense élevé pour une rentabilité sur le long terme 
2025.11.28 16:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
