- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
8 (23.52%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (76.47%)
En iyi işlem:
27.27 EUR
En kötü işlem:
-14.63 EUR
Brüt kâr:
119.63 EUR (71 784 pips)
Brüt zarar:
-114.35 EUR (61 152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (64.01 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
64.01 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.12
Alış işlemleri:
23 (67.65%)
Satış işlemleri:
11 (32.35%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.16 EUR
Ortalama kâr:
14.95 EUR
Ortalama zarar:
-4.40 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-33.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-43.71 EUR (7)
Aylık büyüme:
1.98%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
43.71 EUR
Maksimum:
43.71 EUR (16.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.73% (43.71 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|16
|NAS100.r
|13
|XAUUSD+
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-20
|NAS100.r
|15
|XAUUSD+
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1K
|NAS100.r
|8.1K
|XAUUSD+
|1.5K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.27 EUR
En kötü işlem: -15 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +64.01 EUR
Maksimum ardışık zarar: -33.72 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Strategie a faible risque mais gros gains. Ratio risque récompense élevé pour une rentabilité sur le long terme
İnceleme yok