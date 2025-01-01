SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

Deux ex machina
Büyüme
5 202%
Aboneler
5
Haftalar
238
İşlemler
1463
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 577%
Aboneler
113
Haftalar
51
İşlemler
1587
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.85
Maks. düşüş
33%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
523%
Aboneler
19
Haftalar
129
İşlemler
1222
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.62
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
246%
Aboneler
11
Haftalar
72
İşlemler
440
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.34
Maks. düşüş
17%
SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 751%
Aboneler
22
Haftalar
157
İşlemler
606
Kazanç
79%
Kâr faktörü
4.15
Maks. düşüş
27%
Golden Nuggets
Büyüme
735%
Aboneler
34
Haftalar
29
İşlemler
655
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.75
Maks. düşüş
21%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
129%
Aboneler
15
Haftalar
57
İşlemler
550
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.19
Maks. düşüş
17%
Daily Gold Sniper
Büyüme
635%
Aboneler
23
Haftalar
45
İşlemler
142
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.19
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
535%
Aboneler
20
Haftalar
84
İşlemler
613
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.32
Maks. düşüş
34%
NoPain MT5
Büyüme
1 626%
Aboneler
82
Haftalar
213
İşlemler
5526
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%

