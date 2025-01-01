Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 5 202%
- Aboneler
- 5
- Haftalar
- 238
- İşlemler
- 1463
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 1 577%
- Aboneler
- 113
- Haftalar
- 51
- İşlemler
- 1587
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.85
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 523%
- Aboneler
- 19
- Haftalar
- 129
- İşlemler
- 1222
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 1.62
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 246%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 72
- İşlemler
- 440
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.34
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 751%
- Aboneler
- 22
- Haftalar
- 157
- İşlemler
- 606
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 4.15
- Maks. düşüş
- 27%
- Büyüme
- 735%
- Aboneler
- 34
- Haftalar
- 29
- İşlemler
- 655
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.75
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 129%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 57
- İşlemler
- 550
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.19
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 635%
- Aboneler
- 23
- Haftalar
- 45
- İşlemler
- 142
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.19
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 535%
- Aboneler
- 20
- Haftalar
- 84
- İşlemler
- 613
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 2.32
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 626%
- Aboneler
- 82
- Haftalar
- 213
- İşlemler
- 5526
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.