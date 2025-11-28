- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
3.01 USD
En kötü işlem:
-2.44 USD
Brüt kâr:
16.80 USD (1 988 pips)
Brüt zarar:
-5.34 USD (747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.39 USD (8)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.63%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-2.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.86 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
4.86 USD (4.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.44% (4.94 USD)
Varlığa göre:
5.84% (5.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|XAUUSD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|5
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|5
|GBPUSD
|3
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|712
|GBPJPY
|-551
|EURUSD
|557
|GBPUSD
|363
|XAUUSD
|160
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.01 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 10
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 102
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
itexsys-Platform
|0.67 × 3
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
TickmillUK-Live
|0.75 × 4
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5655
|
Exness-MT5Real8
|0.79 × 891
|
ICMarketsSC-MT5
|0.79 × 7094
|
VTMarkets-Live
|0.80 × 96
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
11%
0
0
USD
USD
112
USD
USD
1
0%
12
83%
100%
3.14
0.96
USD
USD
6%
1:500