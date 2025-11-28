SinyallerBölümler
Aldrenei Vilela Da

Prometheus 13

Aldrenei Vilela Da
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
10 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (16.67%)
En iyi işlem:
3.01 USD
En kötü işlem:
-2.44 USD
Brüt kâr:
16.80 USD (1 988 pips)
Brüt zarar:
-5.34 USD (747 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11.39 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.39 USD (8)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
23.63%
En son işlem:
31 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.36
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
3.15
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
1.68 USD
Ortalama zarar:
-2.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-4.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.86 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
4.86 USD (4.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.44% (4.94 USD)
Varlığa göre:
5.84% (5.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 3
GBPJPY 3
EURUSD 3
GBPUSD 2
XAUUSD 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 5
GBPJPY -4
EURUSD 5
GBPUSD 3
XAUUSD 2
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 712
GBPJPY -551
EURUSD 557
GBPUSD 363
XAUUSD 160
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.01 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +11.39 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 10
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 102
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
itexsys-Platform
0.67 × 3
StriforLLC-Live
0.72 × 18
TickmillUK-Live
0.75 × 4
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5655
Exness-MT5Real8
0.79 × 891
ICMarketsSC-MT5
0.79 × 7094
VTMarkets-Live
0.80 × 96
138 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.28 14:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
