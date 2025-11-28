- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
7 (30.43%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (69.57%)
En iyi işlem:
304.16 USD
En kötü işlem:
-125.90 USD
Brüt kâr:
490.38 USD (14 380 pips)
Brüt zarar:
-482.60 USD (15 337 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (35.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.16 USD (1)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.66%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
0.03
Alış işlemleri:
14 (60.87%)
Satış işlemleri:
9 (39.13%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.34 USD
Ortalama kâr:
70.05 USD
Ortalama zarar:
-30.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-163.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-236.56 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
80.84 USD
Maksimum:
242.26 USD (8.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.71% (241.66 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_ORB
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_ORB
|8
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_ORB
|-957
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +304.16 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -163.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OrbiTradeSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
