Rifki Maulana

Kiki ini

Rifki Maulana
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
47 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (17.54%)
En iyi işlem:
8.11 USD
En kötü işlem:
-7.24 USD
Brüt kâr:
97.54 USD (7 691 pips)
Brüt zarar:
-26.48 USD (1 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (61.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.72 USD (21)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
36.49%
Maks. mevduat yükü:
3.32%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
27 (47.37%)
Satış işlemleri:
30 (52.63%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.86 USD (6)
Aylık büyüme:
70.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.47 USD (12.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.91% (1.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 18
NZDUSD 12
EURUSD 12
GBPUSD 8
USDCAD 4
USDCHF 2
NZDCHF 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 29
NZDUSD 19
EURUSD 9
GBPUSD 18
USDCAD -7
USDCHF 6
NZDCHF -2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 2.9K
NZDUSD 1.9K
EURUSD 187
GBPUSD 827
USDCAD -344
USDCHF 451
NZDCHF -132
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.11 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +61.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LQDLLC-Live02
0.45 × 647
ICMarketsSC-Live23
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
LQDLtd-Live02
0.72 × 362
Tickmill-Live09
0.75 × 28
VantageInternational-Live 14
1.00 × 11
ICMarketsSC-Live22
1.20 × 5
Exness-Real7
2.68 × 130
Exness-Real6
3.14 × 7
ICMarketsSC-Live11
3.56 × 9
VantageInternational-Live 20
4.50 × 2
Tickmill-Live02
5.00 × 4
DooFintech-Live 5
5.00 × 1
Swissquote-Live6
5.04 × 25
Join us
İnceleme yok
2025.11.28 13:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
