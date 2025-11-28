- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
47 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (17.54%)
En iyi işlem:
8.11 USD
En kötü işlem:
-7.24 USD
Brüt kâr:
97.54 USD (7 691 pips)
Brüt zarar:
-26.48 USD (1 913 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (61.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.72 USD (21)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
36.49%
Maks. mevduat yükü:
3.32%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.90
Alış işlemleri:
27 (47.37%)
Satış işlemleri:
30 (52.63%)
Kâr faktörü:
3.68
Beklenen getiri:
1.25 USD
Ortalama kâr:
2.08 USD
Ortalama zarar:
-2.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-23.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.86 USD (6)
Aylık büyüme:
70.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
24.47 USD (12.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.91% (1.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|12
|EURUSD
|12
|GBPUSD
|8
|USDCAD
|4
|USDCHF
|2
|NZDCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|29
|NZDUSD
|19
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|-7
|USDCHF
|6
|NZDCHF
|-2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|2.9K
|NZDUSD
|1.9K
|EURUSD
|187
|GBPUSD
|827
|USDCAD
|-344
|USDCHF
|451
|NZDCHF
|-132
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.11 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +61.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LQDLLC-Live02
|0.45 × 647
|
ICMarketsSC-Live23
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
LQDLtd-Live02
|0.72 × 362
|
Tickmill-Live09
|0.75 × 28
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live22
|1.20 × 5
|
Exness-Real7
|2.68 × 130
|
Exness-Real6
|3.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live11
|3.56 × 9
|
VantageInternational-Live 20
|4.50 × 2
|
Tickmill-Live02
|5.00 × 4
|
DooFintech-Live 5
|5.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|5.04 × 25
