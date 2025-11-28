- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
11 (68.75%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (31.25%)
En iyi işlem:
122.38 USD
En kötü işlem:
-95.04 USD
Brüt kâr:
418.27 USD (1 536 pips)
Brüt zarar:
-326.44 USD (2 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (79.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.32 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
67 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
7 (43.75%)
Satış işlemleri:
9 (56.25%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
5.74 USD
Ortalama kâr:
38.02 USD
Ortalama zarar:
-65.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-182.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-182.22 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
54.41 USD
Maksimum:
182.22 USD (1.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD-STD
|92
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD-STD
|-1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.38 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +79.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -182.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
