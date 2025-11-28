- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
129 (76.78%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (23.21%)
En iyi işlem:
40.05 USD
En kötü işlem:
-74.27 USD
Brüt kâr:
337.77 USD (169 796 pips)
Brüt zarar:
-520.86 USD (198 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (18.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.63 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
25 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
161 (95.83%)
Satış işlemleri:
7 (4.17%)
Kâr faktörü:
0.65
Beklenen getiri:
-1.09 USD
Ortalama kâr:
2.62 USD
Ortalama zarar:
-13.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-269.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-269.43 USD (5)
Aylık büyüme:
-99.82%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
183.09 USD
Maksimum:
300.95 USD (99.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_i
|168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_i
|-183
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_i
|-29K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.05 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +18.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -269.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok