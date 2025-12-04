SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Metode SNR
Indra Divani Adhi Nugraha

Metode SNR

Indra Divani Adhi Nugraha
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
738
Kârla kapanan işlemler:
260 (35.23%)
Zararla kapanan işlemler:
478 (64.77%)
En iyi işlem:
127.74 USD
En kötü işlem:
-73.80 USD
Brüt kâr:
3 452.12 USD (234 975 pips)
Brüt zarar:
-3 559.63 USD (230 945 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (97.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
265.18 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
37.35%
Maks. mevduat yükü:
24.60%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
380 (51.49%)
Satış işlemleri:
358 (48.51%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.15 USD
Ortalama kâr:
13.28 USD
Ortalama zarar:
-7.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-225.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.02 USD (26)
Aylık büyüme:
42.52%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
565.50 USD
Maksimum:
656.07 USD (115.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
93.97% (569.26 USD)
Varlığa göre:
20.40% (155.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 718
XAGUSD 8
GBPJPY 4
US100 3
EURUSD 2
NZDUSD 1
EURJPY 1
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -43
XAGUSD -76
GBPJPY 18
US100 1
EURUSD -5
NZDUSD 1
EURJPY 0
USDJPY -4
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.8K
XAGUSD -1.3K
GBPJPY 1.3K
US100 613
EURUSD -208
NZDUSD 26
EURJPY -18
USDJPY -153
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.74 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +97.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
This is my methode
İnceleme yok
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 08:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 09:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.05 00:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 00:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 00:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.