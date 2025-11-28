SinyallerBölümler
Chatrmongkol Potidokmai

Patience Shot

Chatrmongkol Potidokmai
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
372
Kârla kapanan işlemler:
259 (69.62%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (30.38%)
En iyi işlem:
87.04 USD
En kötü işlem:
-75.48 USD
Brüt kâr:
1 444.39 USD (4 906 294 pips)
Brüt zarar:
-1 166.39 USD (4 314 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (43.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
191 (51.34%)
Satış işlemleri:
181 (48.66%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
5.58 USD
Ortalama zarar:
-10.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-74.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.54 USD (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.77 USD
Maksimum:
321.12 USD (81.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 210
BTCUSD 100
ETHUSD 61
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 287
BTCUSD -24
ETHUSD 19
USDJPY -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 348K
BTCUSD 224K
ETHUSD 24K
USDJPY -425
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.04 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +43.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.36 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real17
0.17 × 6
ICTrading-Live29
0.50 × 2
Tickmill-Live10
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 1
Tickmill-Live09
2.75 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.50 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
Exness-Real16
5.67 × 6
ICMarketsEU-Live17
6.00 × 1
Pepperstone-Edge12
6.00 × 1
OctaFX-Real
7.11 × 9
RoboForex-ECN
8.50 × 4
ICMarketsSC-Live33
11.67 × 15
Exness-Real18
15.45 × 1443
Exness-Real29
20.00 × 3
The Patient Sniper is a minimalist trading strategy designed for consistency and discipline.  
We open only 1–2 positions at a time, focusing on high-probability setups with clear risk control.  
No scalping, no noise – each trade is carefully planned and held until Take Profit or a solid profit target is reached.  
This signal emphasizes patience, accuracy, and transparency.  
Ideal for traders who value stability, low drawdown, and a clean trading history.  
Main instrument: XAUUSD (Gold).  
Risk management: strict lot sizing, clear TP levels, and no overtrading.  
Follow this signal if you prefer quality over quantity.
İnceleme yok
2025.11.28 09:07
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 15.17% of days out of the 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 09:07
80% of trades performed within 7 days. This comprises 4.83% of days out of the 145 days of the signal's entire lifetime.
