Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsEU-Live18 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 Exness-Real17 0.17 × 6 ICTrading-Live29 0.50 × 2 Tickmill-Live10 1.00 × 1 GOMarketsMU-Real 10 1.00 × 1 Tickmill-Live09 2.75 × 4 BlackBullMarkets-Live 3.50 × 2 Exness-Real 4.00 × 1 Exness-Real16 5.67 × 6 ICMarketsEU-Live17 6.00 × 1 Pepperstone-Edge12 6.00 × 1 OctaFX-Real 7.11 × 9 RoboForex-ECN 8.50 × 4 ICMarketsSC-Live33 11.67 × 15 Exness-Real18 15.45 × 1443 Exness-Real29 20.00 × 3