İşlemler:
372
Kârla kapanan işlemler:
259 (69.62%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (30.38%)
En iyi işlem:
87.04 USD
En kötü işlem:
-75.48 USD
Brüt kâr:
1 444.39 USD (4 906 294 pips)
Brüt zarar:
-1 166.39 USD (4 314 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (43.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.18 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.03%
En son işlem:
35 dakika önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
191 (51.34%)
Satış işlemleri:
181 (48.66%)
Kâr faktörü:
1.24
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
5.58 USD
Ortalama zarar:
-10.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-74.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-149.54 USD (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.77 USD
Maksimum:
321.12 USD (81.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|210
|BTCUSD
|100
|ETHUSD
|61
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|287
|BTCUSD
|-24
|ETHUSD
|19
|USDJPY
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|348K
|BTCUSD
|224K
|ETHUSD
|24K
|USDJPY
|-425
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +87.04 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +43.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -74.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.17 × 6
|
ICTrading-Live29
|0.50 × 2
|
Tickmill-Live10
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|2.75 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|3.50 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
Exness-Real16
|5.67 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|6.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|6.00 × 1
|
OctaFX-Real
|7.11 × 9
|
RoboForex-ECN
|8.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|11.67 × 15
|
Exness-Real18
|15.45 × 1443
|
Exness-Real29
|20.00 × 3
The Patient Sniper is a minimalist trading strategy designed for consistency and discipline.
We open only 1–2 positions at a time, focusing on high-probability setups with clear risk control.
No scalping, no noise – each trade is carefully planned and held until Take Profit or a solid profit target is reached.
This signal emphasizes patience, accuracy, and transparency.
Ideal for traders who value stability, low drawdown, and a clean trading history.
Main instrument: XAUUSD (Gold).
Risk management: strict lot sizing, clear TP levels, and no overtrading.
Follow this signal if you prefer quality over quantity.
İnceleme yok
