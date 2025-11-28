SinyallerBölümler
Pawel Parys

The Moon Ladder

Pawel Parys
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
0%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
17 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
102.63 PLN
En kötü işlem:
0.00 PLN
Brüt kâr:
949.50 PLN (1 232 pips)
Brüt zarar:
0.00 PLN
Maksimum ardışık kazanç:
17 (949.50 PLN)
Maksimum ardışık kâr:
949.50 PLN (17)
Sharpe oranı:
1.96
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
20.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
17 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
55.85 PLN
Ortalama kâr:
55.85 PLN
Ortalama zarar:
0.00 PLN
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 PLN)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 PLN (0)
Aylık büyüme:
8.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 PLN
Maksimum:
0.00 PLN (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 PLN)
Varlığa göre:
0.40% (83.13 PLN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD.pro 13
USDCAD.pro 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD.pro 229
USDCAD.pro 53
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD.pro 928
USDCAD.pro 304
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +102.63 PLN
En kötü işlem: -0 PLN
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +949.50 PLN
Maksimum ardışık zarar: -0.00 PLN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Fully automatic multi-pair trading signal managed by my The Moon Ladder EA.


İnceleme yok
2025.11.28 09:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 09:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
