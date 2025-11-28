- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
29 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
110.17 USD (5 642 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
29 (110.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
110.17 USD (29)
Sharpe oranı:
3.85
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.99%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
29 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.80 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +110.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-Standard4
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.00 × 37
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 177
|
CXMDirect-Live
|0.00 × 6
|
Markets.com2-MarketsX
|0.00 × 87
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|0.00 × 48
|
CMCMarkets1-Canada
|0.00 × 1
|
Exness-Real8
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 4
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
VTSynergy-Live-UK-2
|0.00 × 15
|
XMGlobal-Real 3
|0.00 × 57
|
JustForex-Live2
|0.00 × 1
|
TheLiquidity-live
|0.00 × 1
|
OrientalWealth2-Live
|0.00 × 6
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 6
|
LiteForex-Cent2.com
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
TitanFX-05
|0.00 × 198
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real05
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
GBPUSD ONLY
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 49 USD
22%
0
0
USD
USD
500
USD
USD
1
0%
29
100%
100%
n/a
3.80
USD
USD
0%
1:500