- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
22 (81.48%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (18.52%)
En iyi işlem:
27.35 USD
En kötü işlem:
-13.10 USD
Brüt kâr:
110.71 USD (11 058 pips)
Brüt zarar:
-41.61 USD (4 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (39.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
39.43 USD (7)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
3.43
Alış işlemleri:
9 (33.33%)
Satış işlemleri:
18 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.66
Beklenen getiri:
2.56 USD
Ortalama kâr:
5.03 USD
Ortalama zarar:
-8.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-20.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.08 USD (2)
Aylık büyüme:
11.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
20.12 USD (3.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.35 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +39.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok