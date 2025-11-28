SinyallerBölümler
Anesu Ralph Husaiwevu

Eventually Trading

Anesu Ralph Husaiwevu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 44 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -13%
DerivSVG-Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7
Kârla kapanan işlemler:
1 (14.28%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (85.71%)
En iyi işlem:
6.87 USD
En kötü işlem:
-15.64 USD
Brüt kâr:
6.87 USD (68 655 pips)
Brüt zarar:
-70.82 USD (211 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (6.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6.87 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.23
Alım-satım etkinliği:
10.08%
Maks. mevduat yükü:
1.26%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
6 (85.71%)
Satış işlemleri:
1 (14.29%)
Kâr faktörü:
0.10
Beklenen getiri:
-9.14 USD
Ortalama kâr:
6.87 USD
Ortalama zarar:
-11.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-70.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.82 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.95 USD
Maksimum:
70.82 USD (13.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.97% (70.82 USD)
Varlığa göre:
2.26% (11.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Volatility 90 (1s) Index 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Volatility 90 (1s) Index -64
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Volatility 90 (1s) Index -143K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.87 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DerivSVG-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Only trade GOLD XAUUSD & VOLATILITY 90(1S) INDEX

Results speak, no need to explain myself.

I'm also on TradingView, Youtube, Facebook & Telegram 

Take your time

Eventually Trading 

Undefeated!

İnceleme yok
2025.11.28 10:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.11.28 08:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 08:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
