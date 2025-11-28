- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
1 (16.66%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
En iyi işlem:
4.32 USD
En kötü işlem:
-199.04 USD
Brüt kâr:
4.32 USD (53 pips)
Brüt zarar:
-856.64 USD (10 708 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (4.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.32 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.67
Alım-satım etkinliği:
2.88%
Maks. mevduat yükü:
95.84%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.99
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.01
Beklenen getiri:
-142.05 USD
Ortalama kâr:
4.32 USD
Ortalama zarar:
-171.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-856.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-856.64 USD (5)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
856.64 USD
Maksimum:
856.64 USD (85.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.66% (856.64 USD)
Varlığa göre:
45.09% (64.64 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-852
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.32 USD
En kötü işlem: -199 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -856.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 9
|
Exness-Real18
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 48
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 15
|
Pepperstone-Edge05
|0.10 × 10
|
Axi-US03-Live
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 13
|
Alpari-Pro.ECN
|0.22 × 227
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.23 × 43
|
ScopeMarkets-Live
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live11
|0.72 × 60
|
FBS-Real-10
|0.84 × 100
