İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
24 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (22.58%)
En iyi işlem:
72.94 USD
En kötü işlem:
-8.49 USD
Brüt kâr:
170.31 USD (19 749 pips)
Brüt zarar:
-29.28 USD (22 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (31.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
139.26 USD (4)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
42.22%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
10.98
Alış işlemleri:
8 (25.81%)
Satış işlemleri:
23 (74.19%)
Kâr faktörü:
5.82
Beklenen getiri:
4.55 USD
Ortalama kâr:
7.10 USD
Ortalama zarar:
-4.18 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-12.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.84 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.84 USD
Maksimum:
12.84 USD (3.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.21% (12.84 USD)
Varlığa göre:
7.14% (38.63 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|CADCHF
|10
|AUDCAD
|3
|AUDCHF
|3
|GBPAUD
|3
|BTCUSD
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|118
|CADCHF
|1
|AUDCAD
|2
|AUDCHF
|1
|GBPAUD
|25
|BTCUSD
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|265
|CADCHF
|12
|AUDCAD
|47
|AUDCHF
|8
|GBPAUD
|390
|BTCUSD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +72.94 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +31.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
:)
İnceleme yok
