İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
8 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
18.54 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
96.98 USD (16 704 pips)
Brüt zarar:
-2.80 USD
Maksimum ardışık kazanç:
8 (96.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.98 USD (8)
Sharpe oranı:
3.72
Alım-satım etkinliği:
1.98%
Maks. mevduat yükü:
6.37%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
51 dakika
Düzelme faktörü:
112.12
Alış işlemleri:
4 (50.00%)
Satış işlemleri:
4 (50.00%)
Kâr faktörü:
34.64
Beklenen getiri:
12.12 USD
Ortalama kâr:
12.12 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.84 USD
Maksimum:
0.84 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.08% (0.84 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|EURUSD
|22
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|EURUSD
|388
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.54 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +96.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|3.10 × 787
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|4.97 × 29
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|9.14 × 369
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Use the Time frame currency pair trading system:
XAUUSD >>> Time frame H1
EURUSD >>> Time frame H1
XAUUSD >>> Time frame M5
GBPUSD >>> Time frame M5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
9%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
100%
8
100%
2%
34.63
12.12
USD
USD
0%
1:200