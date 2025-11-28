SinyallerBölümler
Deng Feng Lei

Francis

Deng Feng Lei
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 4%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
28 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (26.32%)
En iyi işlem:
7.54 USD
En kötü işlem:
-8.76 USD
Brüt kâr:
55.09 USD (3 874 pips)
Brüt zarar:
-47.75 USD (1 791 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (22.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.17 USD (9)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
22.38%
Maks. mevduat yükü:
85.17%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
0.31
Alış işlemleri:
18 (47.37%)
Satış işlemleri:
20 (52.63%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-4.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-11.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.43 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.83 USD
Maksimum:
23.33 USD (11.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.19% (23.33 USD)
Varlığa göre:
5.62% (10.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 27
USDJPY 9
SpotBrent 1
EURJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 29
USDJPY -14
SpotBrent 0
EURJPY -8
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.3K
USDJPY -443
SpotBrent 379
EURJPY -129
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.54 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +22.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.62 × 26
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
Tickmill-Live
0.75 × 16
Eightcap-Live
0.85 × 61
Alpari-MT5
0.89 × 36
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 588
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
VantageFX-Live
2.09 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
2.11 × 10061
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
RealmsTech-Live
2.46 × 13
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3442
ICMarkets-MT5
3.60 × 30
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1923
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
4.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
4.33 × 119
Ava-Real 1-MT5
4.56 × 9
VantageInternational-Live
4.73 × 60
18 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.28 03:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 02:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 02:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
