SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Master Key FX
Oniel Lorenzo Vento

Master Key FX

Oniel Lorenzo Vento
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 107%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 236
Kârla kapanan işlemler:
817 (66.10%)
Zararla kapanan işlemler:
419 (33.90%)
En iyi işlem:
161.10 USD
En kötü işlem:
-272.75 USD
Brüt kâr:
6 810.87 USD (4 531 810 pips)
Brüt zarar:
-6 081.15 USD (3 195 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (95.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
291.25 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
444
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
774 (62.62%)
Satış işlemleri:
462 (37.38%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
8.34 USD
Ortalama zarar:
-14.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-435.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-935.39 USD (11)
Aylık büyüme:
32.69%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
380.15 USD
Maksimum:
1 001.35 USD (121.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.50% (1 000.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 976
US500 155
BTCUSD 90
EURUSD 9
GBPUSD 6
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 534
US500 -37
BTCUSD 222
EURUSD 23
GBPUSD -11
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
US500 -4.7K
BTCUSD 1.3M
EURUSD 455
GBPUSD -1.1K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +161.10 USD
En kötü işlem: -273 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +95.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -435.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
DooGroup-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 33
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
ICMarketsEU-MT5-4
0.20 × 10
ICTrading-MT5-4
0.23 × 13
FusionMarkets-Demo
0.33 × 3
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FPMarkets-Live
0.52 × 180
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
XMTrading-MT5 3
0.77 × 5652
Exness-MT5Real8
0.80 × 885
141 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.27 21:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 21:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 21:23
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol