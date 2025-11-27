- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 236
Kârla kapanan işlemler:
817 (66.10%)
Zararla kapanan işlemler:
419 (33.90%)
En iyi işlem:
161.10 USD
En kötü işlem:
-272.75 USD
Brüt kâr:
6 810.87 USD (4 531 810 pips)
Brüt zarar:
-6 081.15 USD (3 195 159 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (95.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
291.25 USD (16)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
444
Ort. tutma süresi:
52 dakika
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
774 (62.62%)
Satış işlemleri:
462 (37.38%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
8.34 USD
Ortalama zarar:
-14.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-435.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-935.39 USD (11)
Aylık büyüme:
32.69%
Algo alım-satım:
85%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
380.15 USD
Maksimum:
1 001.35 USD (121.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
80.50% (1 000.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|976
|US500
|155
|BTCUSD
|90
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|6
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|534
|US500
|-37
|BTCUSD
|222
|EURUSD
|23
|GBPUSD
|-11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|16K
|US500
|-4.7K
|BTCUSD
|1.3M
|EURUSD
|455
|GBPUSD
|-1.1K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +161.10 USD
En kötü işlem: -273 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +95.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -435.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 33
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.20 × 10
|
ICTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 3
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.52 × 180
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
XMTrading-MT5 3
|0.77 × 5652
|
Exness-MT5Real8
|0.80 × 885
İnceleme yok