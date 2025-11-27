- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
19 (55.88%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (44.12%)
En iyi işlem:
36.43 USD
En kötü işlem:
-133.88 USD
Brüt kâr:
217.68 USD (15 360 pips)
Brüt zarar:
-320.99 USD (17 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (41.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.97 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.39%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
32 (94.12%)
Satış işlemleri:
2 (5.88%)
Kâr faktörü:
0.68
Beklenen getiri:
-3.04 USD
Ortalama kâr:
11.46 USD
Ortalama zarar:
-21.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-10.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-133.88 USD (1)
Aylık büyüme:
-4.73%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
155.15 USD
Maksimum:
170.30 USD (9.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.75% (167.25 USD)
Varlığa göre:
4.16% (93.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|NZDJPY
|1
|WTI
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-151
|NZDJPY
|13
|WTI
|36
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-3.4K
|NZDJPY
|1K
|WTI
|72
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.43 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +41.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 63
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.26 × 180
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 258
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.14 × 49
|
Alpari-MT5
|1.48 × 602
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.62 × 29
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
RannForex-Server
|3.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|5.00 × 27
|
AdmiralMarkets-Live
|6.54 × 48
Trend Trading System - Mixed Manual Trading + Algos
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
2
94%
34
55%
100%
0.67
-3.04
USD
USD
8%
1:500