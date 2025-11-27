SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pure manual intraday orders
Lin Chen

Pure manual intraday orders

Lin Chen
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 503%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 378
Kârla kapanan işlemler:
1 672 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
706 (29.69%)
En iyi işlem:
123.30 USD
En kötü işlem:
-123.70 USD
Brüt kâr:
9 525.60 USD (1 322 474 pips)
Brüt zarar:
-8 432.30 USD (738 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (170.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.68 USD (26)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
1 650 (69.39%)
Satış işlemleri:
728 (30.61%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
5.70 USD
Ortalama zarar:
-11.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-208.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-567.85 USD (14)
Aylık büyüme:
-40.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
312.81 USD
Maksimum:
923.56 USD (110.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.45% (278.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2332
GBPJPY 18
CHFJPY 11
USDJPY 10
BTCUSD 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.1K
GBPJPY -41
CHFJPY -17
USDJPY 29
BTCUSD 44
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 129K
GBPJPY -5.3K
CHFJPY -234
USDJPY 607
BTCUSD 460K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +123.30 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +170.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
pure manual intraday ordes Only trade gold.

Minimum 1000 usd to start copy trading

İnceleme yok
2025.11.27 17:12
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 17:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.27 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
A large drawdown may occur on the account again
