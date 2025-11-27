- Büyüme
İşlemler:
2 378
Kârla kapanan işlemler:
1 672 (70.31%)
Zararla kapanan işlemler:
706 (29.69%)
En iyi işlem:
123.30 USD
En kötü işlem:
-123.70 USD
Brüt kâr:
9 525.60 USD (1 322 474 pips)
Brüt zarar:
-8 432.30 USD (738 362 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (170.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.68 USD (26)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
118
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
1 650 (69.39%)
Satış işlemleri:
728 (30.61%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.46 USD
Ortalama kâr:
5.70 USD
Ortalama zarar:
-11.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-208.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-567.85 USD (14)
Aylık büyüme:
-40.84%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
312.81 USD
Maksimum:
923.56 USD (110.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.45% (278.34 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2332
|GBPJPY
|18
|CHFJPY
|11
|USDJPY
|10
|BTCUSD
|7
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.1K
|GBPJPY
|-41
|CHFJPY
|-17
|USDJPY
|29
|BTCUSD
|44
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|129K
|GBPJPY
|-5.3K
|CHFJPY
|-234
|USDJPY
|607
|BTCUSD
|460K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +123.30 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +170.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
pure manual intraday ordes Only trade gold.
Minimum 1000 usd to start copy trading
İnceleme yok