İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
23 (85.18%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (14.81%)
En iyi işlem:
7.46 USD
En kötü işlem:
-16.08 USD
Brüt kâr:
64.87 USD (66 480 pips)
Brüt zarar:
-55.96 USD (55 668 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (21.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
21.04 USD (9)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
21 dakika
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
16 (59.26%)
Satış işlemleri:
11 (40.74%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.33 USD
Ortalama kâr:
2.82 USD
Ortalama zarar:
-13.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-16.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.08 USD (1)
Aylık büyüme:
11.73%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.39 USD (20.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.46 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +21.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
The use of artificial intelligence in trading, especially in the Forex market, all parameters are already set up inside (second setting)
