Fauzan Ziam Maududi

Bandarcilok 24

Fauzan Ziam Maududi
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
0%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
24 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (22.58%)
En iyi işlem:
80.00 USD
En kötü işlem:
-392.02 USD
Brüt kâr:
879.09 USD (183 988 pips)
Brüt zarar:
-701.12 USD (134 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (200.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.43 USD (5)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.61%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
22 (70.97%)
Satış işlemleri:
9 (29.03%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
5.74 USD
Ortalama kâr:
36.63 USD
Ortalama zarar:
-100.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-421.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-421.07 USD (2)
Aylık büyüme:
51.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.61 USD
Maksimum:
421.07 USD (91.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
15.98% (93.13 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 16
XAUUSD 13
NDXUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 298
XAUUSD -120
NDXUSD 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 9.6K
XAUUSD 39K
NDXUSD 480
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.00 USD
En kötü işlem: -392 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +200.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -421.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.00 × 170
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
374 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.27 15:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Bandarcilok 24
Ayda 1000 USD
0%
0
0
USD
583
USD
2
0%
31
77%
100%
1.25
5.74
USD
16%
1:500
