- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
24 (77.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (22.58%)
En iyi işlem:
80.00 USD
En kötü işlem:
-392.02 USD
Brüt kâr:
879.09 USD (183 988 pips)
Brüt zarar:
-701.12 USD (134 961 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (200.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.43 USD (5)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.61%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.42
Alış işlemleri:
22 (70.97%)
Satış işlemleri:
9 (29.03%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
5.74 USD
Ortalama kâr:
36.63 USD
Ortalama zarar:
-100.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-421.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-421.07 USD (2)
Aylık büyüme:
51.82%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.61 USD
Maksimum:
421.07 USD (91.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
15.98% (93.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|16
|XAUUSD
|13
|NDXUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|298
|XAUUSD
|-120
|NDXUSD
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|9.6K
|XAUUSD
|39K
|NDXUSD
|480
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +80.00 USD
En kötü işlem: -392 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +200.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -421.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 1000 USD
0%
0
0
USD
USD
583
USD
USD
2
0%
31
77%
100%
1.25
5.74
USD
USD
16%
1:500