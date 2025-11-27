SinyallerBölümler
AnoJokamp354 Signal
Muhammad Kanzhul Umal

AnoJokamp354 Signal

Muhammad Kanzhul Umal
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
130 (37.79%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (62.21%)
En iyi işlem:
48.82 USD
En kötü işlem:
-20.95 USD
Brüt kâr:
346.40 USD (1 437 640 pips)
Brüt zarar:
-462.64 USD (1 090 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (42.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.82 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
173 (50.29%)
Satış işlemleri:
171 (49.71%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-9.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.40 USD (13)
Aylık büyüme:
-32.66%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.30 USD
Maksimum:
188.69 USD (77.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.44% (0.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 102
BTCUSD 96
EURUSD 34
USDCHF 34
USDCAD 34
USDJPY 25
GBPUSD 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -59
BTCUSD -6
EURUSD -14
USDCHF -10
USDCAD -5
USDJPY -10
GBPUSD -12
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -16K
BTCUSD 364K
EURUSD -156
USDCHF -207
USDCAD 219
USDJPY -504
GBPUSD -566
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +48.82 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +42.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live
0.50 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
1.33 × 3
Exness-MT5Real7
1.77 × 1545
Exness-MT5Real8
2.50 × 6
Exness-MT5Real39
3.65 × 23
AdmiralMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
4.32 × 57
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real3
4.43 × 822
XMGlobal-MT5 4
5.29 × 65
Exness-MT5Real
5.54 × 520
Exness-MT5Real15
5.68 × 499
RoboForex-ECN
5.83 × 127
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AnoJokamp354 Signal
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
161
USD
24
86%
344
37%
100%
0.74
-0.34
USD
0%
1:500
