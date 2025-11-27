- Büyüme
İşlemler:
344
Kârla kapanan işlemler:
130 (37.79%)
Zararla kapanan işlemler:
214 (62.21%)
En iyi işlem:
48.82 USD
En kötü işlem:
-20.95 USD
Brüt kâr:
346.40 USD (1 437 640 pips)
Brüt zarar:
-462.64 USD (1 090 678 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (42.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.82 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.42%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
173 (50.29%)
Satış işlemleri:
171 (49.71%)
Kâr faktörü:
0.75
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
2.66 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-9.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-77.40 USD (13)
Aylık büyüme:
-32.66%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
156.30 USD
Maksimum:
188.69 USD (77.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.44% (0.70 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|BTCUSD
|96
|EURUSD
|34
|USDCHF
|34
|USDCAD
|34
|USDJPY
|25
|GBPUSD
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-59
|BTCUSD
|-6
|EURUSD
|-14
|USDCHF
|-10
|USDCAD
|-5
|USDJPY
|-10
|GBPUSD
|-12
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-16K
|BTCUSD
|364K
|EURUSD
|-156
|USDCHF
|-207
|USDCAD
|219
|USDJPY
|-504
|GBPUSD
|-566
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +48.82 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +42.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live
|0.50 × 24
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real7
|1.77 × 1545
|
Exness-MT5Real8
|2.50 × 6
|
Exness-MT5Real39
|3.65 × 23
|
AdmiralMarkets-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.32 × 57
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real3
|4.43 × 822
|
XMGlobal-MT5 4
|5.29 × 65
|
Exness-MT5Real
|5.54 × 520
|
Exness-MT5Real15
|5.68 × 499
|
RoboForex-ECN
|5.83 × 127
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
161
USD
USD
24
86%
344
37%
100%
0.74
-0.34
USD
USD
0%
1:500