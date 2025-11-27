- Büyüme
İşlemler:
1 971
Kârla kapanan işlemler:
980 (49.72%)
Zararla kapanan işlemler:
991 (50.28%)
En iyi işlem:
263.12 USD
En kötü işlem:
-182.79 USD
Brüt kâr:
10 935.70 USD (640 155 pips)
Brüt zarar:
-9 540.48 USD (518 210 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (333.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
742.19 USD (14)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1115
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.52
Alış işlemleri:
1 394 (70.73%)
Satış işlemleri:
577 (29.27%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.71 USD
Ortalama kâr:
11.16 USD
Ortalama zarar:
-9.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-84.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-638.20 USD (7)
Aylık büyüme:
4.65%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.87 USD
Maksimum:
916.74 USD (2.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.96% (916.74 USD)
Varlığa göre:
0.03% (10.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|1861
|EURUSD.
|110
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|1.4K
|EURUSD.
|15
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|122K
|EURUSD.
|-92
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OEXNLimited-Asia" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
黄金对冲+超短线
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 66 USD
5%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
2
100%
1 971
49%
100%
1.14
0.71
USD
USD
3%
1:500