- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
6 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (40.00%)
En iyi işlem:
43.59 USD
En kötü işlem:
-9.36 USD
Brüt kâr:
87.48 USD (1 064 pips)
Brüt zarar:
-22.54 USD (350 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (26.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.59 USD (1)
Sharpe oranı:
0.48
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
22.87%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
3.84
Alış işlemleri:
6 (60.00%)
Satış işlemleri:
4 (40.00%)
Kâr faktörü:
3.88
Beklenen getiri:
6.49 USD
Ortalama kâr:
14.58 USD
Ortalama zarar:
-5.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-16.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.92 USD (2)
Aylık büyüme:
63.50%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.92 USD (10.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
21.57% (36.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|65
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|714
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.59 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.92 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exispro-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
JDRSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|0.87 × 30
|
ICMarketsSC-Live10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|2.00 × 3
|
DooTechnology-Live 4
|2.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|3.60 × 20
|
EGlobal-Cent6
|3.62 × 21
|
SmartMarketSolutions-Live
|3.66 × 253
|
VTMarkets-Live 2
|4.00 × 3
|
Exness-Real
|5.47 × 32
|
FXCM-GBPReal01
|5.50 × 4
|
VTMarkets-Live 3
|6.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live32
|6.48 × 54
|
RoboForex-Prime
|6.57 × 28
|
FXCM-USDReal07
|6.98 × 42
|
DooPrime-Live 4
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|7.30 × 111
|
Pepperstone-Demo01
|7.88 × 8
Trading the USD/JPY pair using a proprietary algorithm. Day trading based on a conservative strategy.
İnceleme yok
