İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
9.58 USD
En kötü işlem:
-0.05 USD
Brüt kâr:
25.10 USD (1 070 pips)
Brüt zarar:
-0.05 USD (5 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (23.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.76 USD (4)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.42%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
501.00
Alış işlemleri:
2 (25.00%)
Satış işlemleri:
6 (75.00%)
Kâr faktörü:
502.00
Beklenen getiri:
3.13 USD
Ortalama kâr:
3.59 USD
Ortalama zarar:
-0.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.05 USD (1)
Aylık büyüme:
1.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.05 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
3.08% (62.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.58 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +23.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
AMarkets-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
Afterprime-Live AP
|0.00 × 7
|
Darwinex-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 28
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
GMI-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.10 × 48
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
XMGlobal-Real 15
|0.33 × 75
|
Pepperstone-Edge09
|0.50 × 2
|
Coinexx-Live
|0.53 × 19
|
Pepperstone-Edge05
|0.78 × 50
|
ICMarkets-Live14
|0.80 × 10
|
FPMarkets-Live2
|0.81 × 37
Депозит 2000$
Валюта AUD/NZD
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
8
87%
100%
501.99
3.13
USD
USD
3%
1:500