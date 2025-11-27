- Büyüme
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
5 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.96 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
18.58 USD (507 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
5 (18.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.58 USD (5)
Sharpe oranı:
1.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.76%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
4 (80.00%)
Satış işlemleri:
1 (20.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.86% (57.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHF
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHF
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHF
|507
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
En iyi işlem: +9.96 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +18.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
UniverseWheel-Live
|0.20 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live23
|0.25 × 4
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.33 × 6
|
ICMarketsSC-Live07
|0.39 × 77
|
ICMarketsSC-Live25
|0.47 × 97
|
RoboForex-ECN-3
|0.64 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.82 × 11
|
RoboForex-ECN
|1.03 × 172
|
ThreeTrader-Live
|1.09 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|1.33 × 12
|
Activtrades-5
|1.67 × 3
|
ICMarkets-Live10
|1.75 × 4
|
FBS-Real-2
|1.88 × 8
|
KTM-Live
|2.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|2.14 × 14
|
GrandServices-Live
|2.33 × 3
Депозит 2000$
Валюта AUD/CHF
