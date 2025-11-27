Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge06 0.00 × 3 ICMarkets-Live04 0.00 × 3 Pepperstone-Edge09 0.00 × 2 ICMarkets-Live15 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 ICMarkets-Live06 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 6 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 2 UniverseWheel-Live 0.20 × 5 RoboForex-ECN-2 0.23 × 13 ICMarketsSC-Live23 0.25 × 4 PepperstoneUK-Edge10 0.33 × 6 ICMarketsSC-Live07 0.39 × 77 ICMarketsSC-Live25 0.47 × 97 RoboForex-ECN-3 0.64 × 11 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.82 × 11 RoboForex-ECN 1.03 × 172 ThreeTrader-Live 1.09 × 11 ICMarketsSC-Live09 1.33 × 12 Activtrades-5 1.67 × 3 ICMarkets-Live10 1.75 × 4 FBS-Real-2 1.88 × 8 KTM-Live 2.00 × 1 LiteForex-ECN.com 2.14 × 14 GrandServices-Live 2.33 × 3 67 daha fazla...