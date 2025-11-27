Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Armada-Live 0.00 × 1 IronFXBM-Real4 0.00 × 4 ICMarkets-Live14 0.00 × 4 Tickmill-Live04 0.00 × 4 ICMarkets-Live12 0.00 × 4 ICMarkets-Live20 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 2 ICMarkets-Live18 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 Tradeview-Live 0.00 × 4 ThreeTrader-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 FBS-Real-13 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 TitanFX-06 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 4 Pepperstone-Edge11 0.00 × 3 ICMarkets-Live19 0.00 × 5 FIBO-FIBO Group MT4 Real Server 0.00 × 2 BMFN-RealCFD 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 1 SFM-Live 0.00 × 7 UniverseWheel-Live 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 4 AFX-Real 0.00 × 5 155 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya