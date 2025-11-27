- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
18 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (25.00%)
En iyi işlem:
19.75 USD
En kötü işlem:
-20.86 USD
Brüt kâr:
73.84 USD (1 609 pips)
Brüt zarar:
-31.39 USD (551 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (37.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.65 USD (9)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.17%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.03
Alış işlemleri:
12 (50.00%)
Satış işlemleri:
12 (50.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
1.77 USD
Ortalama kâr:
4.10 USD
Ortalama zarar:
-5.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-7.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.86 USD (1)
Aylık büyüme:
2.13%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
20.86 USD (1.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (1.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.75 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 4
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
FBS-Real-13
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
TitanFX-06
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 5
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 2
|
BMFN-RealCFD
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 7
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 4
|
AFX-Real
|0.00 × 5
Депозит 2000$
Валюта EUR/GBP
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
24
75%
100%
2.35
1.77
USD
USD
0%
1:500