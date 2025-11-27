- Büyüme
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
4 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
5.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
8.83 USD (304 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
4 (8.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.83 USD (4)
Sharpe oranı:
0.98
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.50%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
3 (75.00%)
Satış işlemleri:
1 (25.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
2.21 USD
Ortalama kâr:
2.21 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.72% (14.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADCHF
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADCHF
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADCHF
|304
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +8.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 1
|
MIC-STP-Mini-EU.com
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 6
|
KTM-Live
|0.00 × 1
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 4
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
AdvancedMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
LMAX-LiveUK
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US03-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
Депозит 2000$
Валюта CAD/CHF
